sucessão estadual Futuro governador do Estado

seria definido no segundo turno Odilon, André e Azambuja estariam hoje embolados na disputa

O futuro governador do Estado seria definido no segundo turno, se as eleições fossem hoje, conforme levantamento do Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul Ltda. (Ipems), realizado nos 79 municípios com 2.285 eleitores.

A prisão do ex-governador André Puccinelli (PMDB) pela Polícia Federal, por 24 horas, não provocou o estrago esperado pelos adversários à sua imagem.

Ele é um que estaria hoje concorrendo no segundo turno com o juiz federal aposentado Odilon de Oliveira (PDT). Outro que não está fora do páreo é o atual governador, Reinaldo Azambuja (PSDB). No primeiro turno, portanto, a disputa estaria embolada entre os três pré-candidatos.

No primeiro cenário simulado pelo Ipems, o juiz Odilon lidera com 32,50% das intenções de voto. André aparece com 24,58% e Azambuja com 23,17%. Com esse quadro apresentado pela pesquisa, Odilon não venceria no primeiro turno como vem propagando a cúpula do seu partido, porque não alcançaria 50% mais um voto de vantagem sobre os virtuais rivais.

Logo abaixo aparece o médico Ricardo Ayache (PSB), presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul (Cassems), com 3,60% das intenções de voto. O pré-candidato do PT, ex-prefeito de Mundo Novo Humberto Amaducci, recebeu 0,42% e o empresário Cláudio Sertão, do Podemos, foi citado por 0,22% dos eleitores pesquisados pelo Ipems.

A pesquisa indicou ainda a intenção de 11,64% dos eleitores de anular ou votar em branco, bem como não apoiar nenhum dos nomes apresentados. Já os indecisos somam 3,88%.

A margem de erro máxima estimada é de 2,05 pontos porcentuais para mais ou para menos sobre o resultado encontrado no total da amostra. A pesquisa foi realizada no período de 9 a 17 deste mês em todo o Estado.

*Leia reportagem, de Adilson Trindade, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.