Brasília Advogado Fábio Trad toma posse como deputado federal no lugar de Marun Ele já ocupou o cargo anteriormente e disse estar sereno

O advogado Fábio Trad (PSD) tomou posse, nesta quarta-feira (20), do cargo de deputado federal. Ele assumiu o lugar deixado por Carlos Marun (PMDB), que hoje atua como ministro da Secretaria de Governo.

Em entrevista ao Portal Correio do Estado, Fábio Trad comentou que vai se empenhar em acompanhar os projetos de lei referentes a prestação de serviço público e a segurança.

“Área de segurança pública e a questão tributária são prioridades. E na minha área atuar também em processual penal, código penal, além de defender a modernização da lei de licitações”, garantiu.

O advogado já ocupou o cargo de deputado federal e disse estar sereno e consciente da alta responsabilidade.

“É muito curto 2018 em produção legislativa, além dos feriados, têm as eleições, Copa do Mundo. Me sinto como um jogador que foi escalado pelo técnico aos 44 minutos do segundo tempo e vou tenta fazer um gol”, declarou.

CARGO

Na sexta-feira (15) o presidente Michel Temer (PMDB) deu posse ao então deputado Carlos Marun (PMDB-MS) como novo ministro da Secretaria de Governo. À frente da pasta, o peemedebista responderá pela articulação do Planalto junto ao Congresso Nacional.

Marun substituiu na Secretaria de Governo o tucano Antonio Imbassahy (PSDB-BA), que retomou o mandato de deputado federal.