DANÇA DAS CADEIRAS Fábio Trad deve assumir lugar

de Carlos Marun em 30 dias O advogado é o primeiro suplente do deputado federal

O primeiro suplente do deputado federal Carlos Marun, o advogado Fábio Trad (PSD) disse que está na expectativa de direito em assumir seu cargo na Câmara dos Deputados. A convocação pode acontecer em 30 dias.

Isso porque o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy (PSDB-BA), articulador político de Michel Temer (PMDB), pediu exoneração ao presidente, nesta sexta-feira (8), contudo Marun assume o secretariado do Governo.

Fábio Trad declarou que está aguardando a convocação oficial da Câmara e que, por prudência, não quer se manifestar sobre votações polêmicas como o caso da Reforma da Previdência. “Depois de ser convocado eu me manifesto como parlamentar. Depois de assinar minha convocação fica mais cauteloso e prudente”, disse o advogado.

Mesmo não querendo manifestar seu posicionamento, em relação as futuras votações que acontecerão na Câmara dos Deputados, Fábio adiantou que “o partido (PSD) compõe a base e isso não significa que não possamos discutir votos. Cada um vota de acordo com a consciência”, declarou.

De acordo com Regimento Interno da Casa de Leis, a Câmara tem 30 dias para oficializar a convocação de Fábio Trad. “Sei que será um desafio, mas estou tranquilo e sereno. Teremos dois intervalos nesse ano de 2018, a Copa do Mundo e as eleições, mas tenho que honrar os 67.500 votos que tive”, declarou Fábio.

O advogado já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) e deputado federal por um mandato.