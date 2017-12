governo pmdb Estado volta a ter ministro e Marun

vai para Secretaria de Governo Nome do deputado foi indicado pelo PMDB em novembro

O deputado Carlos Marun (PMDB) tornou-se ministro na Secretaria de Governo no atual mandato do presidente Michel Temer. Ele assume no lugar de Antonio Imbassahy (PSDB-BA), que pediu demissão do cargo hoje.

O nome de Marun foi indicado pelo partido para entrar na pasta, que tem status de ministério. Contudo, Temer havia adiado a decisão porque aguardava novas conversas com o PSDB. Essa negociação com os tucanos não avançou.

O G1 divulgou que a posse de Marun será na quinta-feira (14). Pelo que foi apurado pelo Portal Correio do Estado, ele vai assumir depois de entregar o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a JBS, marcada para acontecer no dia 14.

O próprio deputado informou, por meio da assessoria, que ainda não foi comunicado oficialmente. Ele está em reunião da CPMI nesta tarde e por isso não poderia se pronunciar.

"Só vou falar mesmo (assumir a indicação) se for confirmado. O PMDB referendou meu nome. Se eu assumir uma posição como essa, estarei ao lado do presidente", disse Marun, referindo-se que aceitaria ficar fora da eleição de 2018 para entrar no governo com ministro, em entrevista concedida no dia 21 de novembro.