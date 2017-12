Suplente Deputado Coronel David se emociona

na despedida da Assembleia Legislativa Ele deixa o cargo por contada volta do deputado José Carlos Barbosa

Deputado estadual Coronel David (PSC) encerrou hoje seu mandato na Assembleia Legislativa e se emocionou em seu discurso de despedida. A vaga será ocupada pelo deputado licenciado José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que reassumirá amanhã a cadeira, após deixar o comando da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

“Participo da última sessão por conta do retorno do deputado José Carlos Barbosinha, e gostaria de agradecer aos colegas pela maneira carinhosa como fui recebido aqui, pois aprendi muito em minha passagem neste parlamento”, disse Coronel David.

Emocionado, David também fez uma avaliação do período em que ocupou a cadeira a Casa. “Nesse breve período conseguimos aprovar projetos extremamente importantes para a segurança. A possibilidade de garantir a PM e bombeiros de responder a altura qualquer tipo de ação criminosa era algo que precisávamos resolver a muito tempo”, disse;

Deputados que acompanharam a sessão também agradeceram Coronel David pelo trabalho e desejaram boa sorte na carreira.

Cabo Almi (PT) ressaltou a importância do trabalho do colega, que tem experiência na área de segurança pública e pôde contribuir com projetos pertinentes à área. Maurício Picarelli (PSDV), exaltou o trabalho do colega. "Como comandante-geral da Polícia Militar e também como deputado sempre se pautou por atitudes corretas", afirmou.