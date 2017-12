senado analisa agora Câmara derruba veto sobre

autofinanciamento eleitoral

A Câmara dos Deputados rejeitou, por 302 votos a 12, o veto a dispositivo do Projeto de Lei 8612/17 que permitia ao candidato fazer doações para a própria campanha até os limites de gastos estabelecidos na Lei 9.504/97.



O veto precisa ser analisado ainda pelo Senado. Somente com o voto contrário de ao menos 41 senadores o veto será derrubado.



O item vetado é um artigo que revogava a permissão para doações até o limite da campanha para o cargo disputado. Assim, não há mais essa possibilidade de doação do próprio candidato até o teto, prevalecendo o limite de 10% de seus rendimentos como pessoa física.



Se confirmada a derrubada do veto, também é retirado do texto legal teto de gastos de campanha equivalente a 70% do maior gasto declarado na eleição passada para cada cargo em disputa.