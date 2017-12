Executivo Estadual Azambuja terá férias em janeiro e Rose assumirá o Governo por 20 dias Férias do chefe do Executivo Estadual foi aprovada hoje na Assembleia

Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), vai tirar férias de 20 dias em janeiro de 2018. Deputados estaduais aprovaram hoje, em discussão única, a licença ao chefe do Executivo Estadual.

No pedido, protocolado pelo governador, ele solicitou à Assembleia autorização para se licenciar das funções de governador, a título de férias, de 8 a 26 de janeiro. No período, ele poderá se ausentar do estado e do país.

Durante a ausência de Azambuja, a vice-governadora do Estado, Rose Modesto (PSDB), assumirá o comando do Governo do Estado.