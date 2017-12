REGIME DE URGÊNCIA Às vésperas de recesso, Azambuja manda pacote de 23 projetos para Assembleia Tem pedido para que a Casa autorize empréstimo de R$ 254 milhões

O Governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), encaminhou hoje pacote com 23 mensagens que deverão ser votadas pelos deputados estaduais em regime de urgência, antes do recesso parlamentar.

Dentre as propostas estão pedido de autorização para empréstimo de R$ 254 milhões junto a Caixa Econômica Federal e de férias para o chefe do Executivo Estadual.

Em outra ocasião, Azambuja explicou que o dinheiro do empréstimo seria usado para obras de infraestrutura, bem como a construção de rodovias e pontes de concreto.

Outro mensagem enviado ao Legislativo trata de pedido de autorização para as férias do governador, entre os dias 8 e 26 de janeiro.

Plano de cargos e carreiras do Executivo e criação de fundo para manutenção de viaturas das polícias Militar e Civil também fazem parte do pacote que deverá ser votado pelos deputados até o dia 19 de dezembro.

Deputados da oposição questionaram o regime de urgência para votação dos projetos. O representante do governo na Casa de Leis, deputado Rinaldo Modesto (PSDB), justificou se tratar de uma questão de trâmite. Segundo ele, são projetos que precisam ser votados ainda este ano.