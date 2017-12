PRESIDENTE PSDB 'Ainda estamos no governo Dilma, não elegemos Temer', diz Goldman

O presidente interino do PSDB, Alberto Goldman, disse neste sábado (9) que o partido não tem que desembarcar do governo porque nunca teria embarcado.

Num tom mais agressivo, disse antes da convenção nacional da sigla que o país ainda está no governo de Dilma Rousseff, pois o presidente Michel Temer era o vice dela.

"Estamos vivendo hoje no país ainda o governo Dilma. Michel Temer é o vice-presidente do governo Dilma, faz parte da coligação do governo anterior. Estamos vivendo ainda isso. Não elegemos Michel Temer. Quem elegeu Michel Temer foi Dilma e a coligação que os apoiou", disse o presidente em exercício do PSDB, partido que foi um dos principais artífices do impeachment da petista em 2016.

Goldman disse que ainda é cedo para discutir alianças para 2018, mas afirmou que "tudo é possível"."A única hipótese que não existe é se aliar às forças das candidaturas de Lula e Dilma", afirmou.

Goldman também defendeu a saída de Luislinda Valois do Ministério dos Direitos Humanos. Antonio Imbassahy (PSDB-BA) deixou a Secretaria de Governo nesta sexta-feira (8).

No mês passado, Bruno Araújo (PSDB-PE) saiu do Ministério das Cidades. O outro tucano no governo é Aloysio Nunes, que deve permanecer no Ministério das Relações Exteriores na cota pessoal de Temer.