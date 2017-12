opinião Venildo Trevizan: "Jubileu sacerdotal" Frei

A história é uma relação de fatos e acontecimentos que cada ser humano vai descrevendo e vivenciando à sua maneira e por sua iniciativa. Histórias bonitas, emocionantes, marcando o ambiente e a humanidade com propostas edificantes. Histórias tristes, doloridas, marcando negativamente. São histórias. Cada qual tem a sua.

A minha história está sendo construída com muito empenho e enorme dedicação. São, neste sábado, cinquenta anos de sacerdócio agraciados pelas bênçãos generosas de Deus, pelas luzes de São Francisco de Assis, pelo carinho e colaboração da comunidade e pelo esforço diário em servir a Deus por meio de atitudes e presença santificadora.

Muito dessa história está sendo construído graças ao apoio e incentivo recebidos semanalmente pela direção e pelos funcionários do jornal Correio do Estado. Devo-lhes gratidão e bênçãos por estarem sempre disponíveis em levar aos leitores as mensagens elaboradas com muito amor e esperança de ajudar alguém a fortalecer sua fé e reavivar seus sonhos de uma vida pautada pela serenidade e pela confiança.

É gratificante ouvir palavras de reconhecimento. É mais gratificante ainda saber que essas palavras se tornam atitudes de vida sempre renovadas pela dedicação e entrega nas mãos generosas do Deus Criador.

Vejo felizes as pessoas em cujo coração há espaço para o amor, para o carinho e para a comunhão. Vejo felizes as pessoas que colocam em suas mãos gestos de acolhida, de consolo e de bênçãos. Vejo felizes as pessoas cujas palavras revelam simplicidade em acolher, humildade em aconselhar e serenidade ao corrigir. Vejo felizes as pessoas cujo olhar mostra um coração generoso em bondade e em misericórdia.

Essas são realidades e expressões cultivadas pelas pessoas que reconhecem em si a presença meiga e gentil de Deus. São pessoas firmes em seu pensar e decididas em seu agir. São pessoas que aceitam os desafios, não como incômodos, mas como tarefa a ser trabalhada.

Essas são pessoas conhecedoras de seus dons e dispostas a cultivá-los, fazendo deles a razão da alegria dos demais. Essas são pessoas que não têm medo das dificuldades nem das tentações. Tudo superam com elegância e dinamismo. Podem até contrariar expectativas inseguras, mas adotam a vocação sacerdotal com grandeza de alma e entrega incondicional ao ideal que abraçaram.

Podem ser pessoas de origem humilde ou de classe elevada. Podem pertencer a famílias ricas financeiramente como a famílias pobres. O importante é serem pessoas disponíveis à graça de Deus e terem um coração generoso em amor e em misericórdia. Não olham para si nem para interesses egoístas. Olham para o que Deus lhes propõe e assumem com firmeza e convicção.

Essas são pessoas felizes. São pessoas alegres. São pessoas sábias. São pessoas ricas de paz. Podem contrariar opiniões. Podem causar decepções. Tudo depende da convicção com que deverão mover os sentimentos e as razões de sua decisão.

Os sentimentos e as razões que levam a assumir o sacerdócio são justamente as que fazem a felicidade de cinquenta anos construídos e vividos na alegria e no amor.