correio do estado Editorial deste sábado/domingo:

'O encanto está de volta'

Uma das iniciativas mais acertadas da Prefeitura de Campo Grande neste fim de 2017 foi reacender o brilho do Natal aos moradores.

Além de um período especialmente movimentado, com intensa compra de presentes para pessoas mais próximas; de muitas confraternizações, festas e brincadeiras de amigo-oculto; e também de bastante solidariedade, em que uma parcela considerável da sociedade estende a mão aos que mais precisam, o fim de ano é uma época – por maiores que sejam os desafios que cada indivíduo carrega consigo – de nutrir um olhar mais otimista sobre todas as coisas.

À medida que nos aproximamos de mais um ano – com o Natal pelo caminho, data importantíssima do calendário cristão –, é comum verificar o aumento da trégua em alguns conflitos (muitos deixam suas diferenças de lado) e um incentivo maior ao entendimento entre as pessoas. E isso é bom.

Fim de ano é um período de enxergar a beleza em tudo o que está ao nosso redor. É ver o copo meio cheio e não olhar para a parte vazia.

O poder público também pode colaborar para estimular ainda mais o congraçamento entre os indivíduos e, assim, dar uma pausa em alguns problemas em pauta, para valorizar o que une os cidadãos.

Uma das iniciativas mais acertadas da Prefeitura de Campo Grande neste fim de 2017 foi reacender o brilho do Natal a todos os moradores da cidade. Oferecer luz, encanto e entretenimento são atos importantíssimos para um governante. São ações que não custam caro e oferecem um retorno incalculável.

Desde que foi aberta, no dia 8 deste mês, a Cidade do Natal recebe, em média, 3 mil visitantes por dia. No espaço, de 13 mil metros quadrados, há a Casa do Papai Noel, com uma decoração pensada para encantar pessoas de todas as idades; dezenas de restaurantes, operados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que oferecem o melhor da gastronomia campo-grandense; além de palco específico para apresentação de corais e orquestras.

O espaço, que surgiu em 2009 e no ano passado não foi decorado para as festas de fim de ano, trouxe novidades para esta edição.

A energia que mantém a iluminação que enche os olhos de quem vai ao local é solar. Mesmo com toda a beleza irradiada, o custo nunca foi tão baixo: demandou investimento de R$ 396 mil por parte do município e contou com o apoio de dezenas de parceiros da iniciativa privada.

Mas o show de luzes não está somente na Cidade do Natal. Avenida Afonso Pena, Rua 14 de Julho e Morada dos Baís também estão iluminadas. Até mesmo nos distritos de Anhanduí, Rochedinho e Indubrasil também foi instalada decoração. Esperamos que este belo trabalho signifique um presságio de um 2018 belo e cheio de luz.