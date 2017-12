correio do estado Editorial deste sábado/domingo: "Novo hospital: e agora José?"

Diante da falta de dinheiro para manter o Hospital do Trauma, não é de se duvidar que algumas autoridades não se importariam com novo atraso na obra, que teve início nos anos 1990.

O obra do Hospital do Trauma está cada vez mais próxima de sua conclusão. A unidade, anexa à Santa Casa de Campo Grande, tem tudo para ser concluída entre o fim deste mês de dezembro e o primeiro bimestre do próximo ano.

À medida que a inauguração do prédio, com aproximadamente 140 leitos, se aproxima, a preocupação dos gestores públicos e da administração do maior hospital do Estado aumenta. A pergunta que todos fazem é uma só: como o hospital será mantido? Como diria o poeta Carlos Drummond de Andrade: “E agora José?”.

Curioso que só agora os gestores passaram a se preocupar com isso. Nesta semana que termina, foram realizadas, pelo menos, duas reuniões para tentar buscar meios para sustentar a nova unidade hospitalar.

Em nenhuma delas, como já era esperado, chegou-se a um consenso, por uma razão muito óbvia: a Prefeitura de Campo Grande e o Governo de Mato Grosso do Sul não têm dinheiro sobrando para aplicar neste anexo da Santa Casa. A salvação para a operacionalização da unidade seria o governo federal. As negociações com o Ministério da Saúde, porém, continuam sem avançar.

Diante da impossibilidade de se manter o novo complexo para internações e procedimentos da área ortopédica, não é de se duvidar que muitas autoridades não achariam ruim que a obra, idealizada na década de 1990 para ser uma maternidade, sofresse mais um atraso.

O impasse – causado pela falta de recursos – simboliza a desorganização do poder público brasileiro, em todas as suas esferas. Por mais que existam projetos consistentes, as obras são lançadas sem nenhuma previsão orçamentária para mantê-las.

O dilema do Hospital do Trauma é mais uma das irresponsabilidades cometidas pelos gestores. Muito marketing é feito quando as obras são lançadas e quantias consideráveis de recursos são liberadas para tirar esses novos projetos do papel. A empolgação dos políticos e gestores de fundação, contudo, termina na parte estrutural.

Os mesmos administradores que se vangloriam quando os investimentos são anunciados sabem muito bem do alto custo que um hospital representa. No caso específico da Santa Casa, ela custa todos os meses R$ 20,3 milhões ao poder público.

A irresponsabilidade dos gestores, porém, não está restrita à construção de hospitais. Nos últimos oito anos, dezenas de Centros de Educação Infantil (Ceinfs) foram lançados em Campo Grande. Quase nenhum foi concluído. Casos semelhantes foram constatados em obras de escolas e na construção de unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. Poucas ficaram prontas.

Em uma época em que o discurso da eficiência administrativa é mais aceito pela população, é necessário que os gestores sejam, de fato, eficientes. Eles devem começar aplicando melhor os recursos na manutenção das estruturas já existentes.

Em alguns países do Hemisfério Norte, por exemplo, são raros os lançamentos de novos hospitais ou novas escolas. E não é por causa das muitas que têm por lá. Aqui também temos bastante. É porque eles se preocupam com o devido funcionamento do que já existe.