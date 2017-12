opinião Bosco Martins: 'Manoel de Barros:

o poeta das miudezas' Jornalista

“O grande poeta de pequenas coisas”, Manoel de Barros faria 101 anos neste 19 de dezembro, quando será homenageado com diferentes presentes.

A inauguração da estátua, em tamanho real do Poeta, na Avenida Afonso Pena é um dos presentes. A obra de arte do cartunista e escultor campo-grandense Victor Henrique Woitschach, o Ique, já está instalada.

Outro presente é o lançamento do livro “101 Reinvenções para Manoel – Um estudo sobre a influência da linguagem do poeta Manoel de Barros sobre a criação literária em MS". A 1ª edição da obra conta com 1.500 exemplares, e foi organizada pelo poeta Fábio Gondim e pela professora Ana Maria Bernardelli.

Era 27 de abril de 1983 e eu completava 26 anos, quando meu amigo e filho do poeta, João Venceslau de Barros, me convidou para conhecê-lo. Naquele tempo, Manoel ainda trabalhava no escritório da fazenda na Rua Rui Barbosa entre a 15 de Novembro e a Afonso Pena, área central de Campo Grande.

A partir daquele dia nos tornamos amigos. Tive a felicidade e o privilégio de conviver com ele em sua casa.

Mesmo pertencendo a uma geração cuja diferença nos distanciava em pelo menos quatro décadas, a nossa amizade continuou forte até o fim e com um enredo especial e terno. Nos anos de visitas eu me mantinha informado por Stella sobre o amigo e acompanhava seu dia a dia.

Nessa hora especial, recomendava àqueles que tinham o privilégio do encontro, o ritual da doação. Manoel era reservado e sempre preservava sua “timidez de bugre”. Isso talvez justifique o fato de que, mesmo sempre muito assediado, o poeta tenha resguardado seu “ritual final” apenas aos familiares.

Costumava brincar com ele dizendo que havia se transformado (mesmo a contragosto) em uma espécie de “superstar da poesia”; assim, claro, não conseguia atender a todos, mesmo desejando.

Manoel sempre significou para mim e minha companheira Marcia - com quem sempre dividi a vida, os filhos e também a amizade dele e de Stella - um amigo fraterno, um irmão, “uma asa que nos elevava para Deus”, como diria Mario de Andrade. O lado bom de sua pessoa era da imagem que se cristaliza no bem.

Dentre os rituais de consagração, sobretudo nas visitas a ele, as lições de poesia eram fornecidas por quem não se limitava à situação de poeta.

Ao amigo, a liberdade do espaço da rua, da conversa de homem para homem entre seres que se respeitam e, acima de tudo, se entendem.

****

“Ele gostava de contar, aos amigos comuns, de como nos conhecemos:

- No dia em que nos encontramos pela primeira vez, o Bosco fazia aniversário e o João chegou dizendo que queria apresentar um amigo cujo presente seria me conhecer.

- Perguntei-lhe então quantos anos fazia?

Ele me respondeu citando Galileu:

-Tenho, na verdade, os anos que me restam de vida, porque os já vividos não os tenho mais”.

Rimos bastante naquele dia de encontro especial e inesquecível.

****

Eu já tinha ciência da importância daquele pequeno grande poeta, de 66 anos e pouco mais de um metro e meio de altura, cuja amizade se tornou meu melhor presente.