Felpuda

Publicação institucional poderá trazer certo transtorno para determinado poder. A obra é festiva, recheada de fotos e destaca as ações de cada um dos seus integrantes. Talvez, digamos assim, por um descuido, uma letra colocada a mais no título do editorial transformou todo o trabalho em motivo para alguém ter de explicar aos “anais competentes” que não se trata de propaganda eleitoral antecipada. Afe!

Ester Figueiredo