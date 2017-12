Campeonato estadual Time feminino do Comercial vence clássico contra o Operário

O Comercial deu um grande passo para conquistar o título do Campeonato Estadual Feminino na tarde deste sábado, com a vitória por 2 a 1 no clássico contra o Operário, em partida realizada no Estádio lho do Furacão, no Jardim Los Angeles (região sul de Campo Grande).

Ambos os times haviam vencido na primeira rodada, disputada sexta-feira, e qualquer uma que obtesse um êxito daria um grande passo para conquistar o título.

Melhor para a equipe da técnica Romilda Campos, que agora só precisa de um empate na última rodada contra o Misto, de Três Lagoas, na manhã deste domingo. O confronto será disputado novamente no Olho do Furacão, às 9h.

“Com certeza a euforia e felicidade são muito grande com uma vitória em um clássico, mas não podemos titubear. Ainda tem um jogo e temos de superar o cansaço e o desgaste de jogar três dias seguidos”, destacou Romilda, um dos expoentes da modalidade em Mato Grosso do Sul.

Os dois gols comercialinos da partida foram feitos por uma das destaques do time: a meia Deise, 23 anos, que veio de Manaus (AM) trazendo na bagagem passagens pela seleção brasileira de base e clubes como Vasco e Botafogo (ambos do RJ). “É uma experiência nova, marcar em clássicos, uma sensação diferente. Mas o que importa é deixar a equipe próxima do título”, disse.

Do outro lado, o Operário entrará em campo no domingo, às 11h, contra o Náutico de Campo Grande sabendo do que precisa para ser campeão, em caso de tropeço do rival vermelho.