FIM DO CONTRATO Sem acerto, Barrios confirma saída do Grêmio após vice do Mundial

O atacante Lucas Barrios confirmou que está de saída do Grêmio. Logo depois da derrota para o Real Madrid por 1 a 0 no Mundial de Clubes, neste sábado (16), o centroavante paraguaio explicou não ter alcançado acerto com a direção gremista. O contrato entre as partes se encerrou.

De acordo com Barrios, artilheiro do Grêmio com 18 gols no ano, houve uma conversa rápida com o clube, mas a renovação não foi alcançada. "Falaram que a minha continuidade não ia seguir. Fiquei sabendo há dois meses, fui profissional, e nessa semana fiquei liberado para falar com outro time. Agora só quero descansar", comentou Barrios. "Não escutei nada, agora vou começar a analisar as coisas. Não quero saber quem me quer, quem está me ligando, porque sou profissional", definiu.

O centroavante fez elogios ao Real, que venceu o Mundial. "Temos um meio-campo muito bom, não conseguimos criar, mas enfrentamos o melhor time do mundo. A gente tem de estar de cabeça erguida e feliz pelo ano. Ganhamos a Libertadores, o que não é pouca coisa", comentou.

"A gente não conseguiu criar. Ficamos muito atrás, e eles criaram muito e têm jogadores de qualidade. Fica esse gosto amargo porque a gente achava que daria, mas não deu", acrescentou.

No meio da temporada, Barrios chegou a ter sondagens do Colo Colo-CHI, do futebol chinês e da Rússia, mas optou por seguir no Grêmio. O centroavante, que se desligou do Palmeiras no começo do ano, aceitou uma redução drástica de salários para atuar com a camisa gremista e ter mais minutos. Ele foi o goleador gremista no ano com 18 gols. O mais importante deles, contra o Botafogo, levou os gremistas à semifinal da Libertadores.