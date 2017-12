mercado da bola São Paulo aceita Lucca, mas proposta

do Cruzeiro ainda não agrada

O Cruzeiro obteve um desconto do São Paulo para a contratação de Hudson. Contudo, o valor ainda não é o que o clube quer desembolsar pelo atleta. Por isso, os mineiros apresentaram uma nova oferta. O problema é que a composição não agrada.

O contrato estipula uma multa de 1,5 milhão de euros (R$ 5,8 mi) por 50% dos direitos do meio-campista. Os paulistas, no entanto, aceitam que o montante seja de 1,2 milhão de euros (R$ 4,68 mi). O problema é que os mineiros não têm os recursos necessários para a aquisição do atleta.

Com problemas financeiros, o Cruzeiro apresentou uma nova oferta ao São Paulo. A equipe aceita ceder 25% dos direitos de Lucca, objeto de desejo no Morumbi, e pagar 400 mil euros (R$ 1,56 mi) por metade dos direitos do volante.

O problema é que a compensação financeira envolvida na proposta não agrada ao presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e aos seus subordinados no departamento de futebol.

Por outro lado, Lucca é um nome que sempre esteve em boa conta na comissão técnica do São Paulo. O fato de ser um ponta voluntarioso, veloz e, principalmente, de boa finalização, agrada a Dorival Júnior, que busca jogadores mais agressivos para o ataque.

O departamento de futebol, no entanto, fugiu de medidas desesperadas para ter o atacante e recusou troca proposta pelo empresário Fernando Garcia com o Corinthians, que receberia o lateral-esquerdo Júnior Tavares.

A boa relação da diretoria com o agente colabora para que o Tricolor confie em um acerto rápido com o rival caso o negócio com o Cruzeiro seja fechado.

Os paulistas receberiam dos mineiros até 40% dos direitos de Lucca e precisariam negociar com o Corinthians a fatia restante. Para isso, a oferta de 400 mil euros no pacote por Hudson é considerada baixa.

A ideia é que o valor pago pelo Cruzeiro já seja usado para comprar Lucca, sem mexer no orçamento de contratações - o valor será definido na semana que vem. Algo semelhante foi feito ao vender o volante Artur ao Columbus Crew e deixar encaminhada a compra de Jucilei com o Shandong Luneng. As duas transações giram em torno de R$ 4 milhões.