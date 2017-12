Futebol Santos tem oferta por Copete, mas aguarda acerto com treinador

O Santos já está ciente do interesse do Atlético-MG pelo atacante Jonathan Copete. Contudo, antes de iniciar qualquer tipo de negociação, o time da Vila precisa definir quem será o treinador do time no ano que vem. Jair Ventura é o favorito.

De acordo com o presidente José Carlos Peres, novo presidente do Santos, o clube deve anunciar nesta quarta-feira (13) o novo diretor para comandar o futebol do clube. A partir de então, deve fazer uma nova proposta por Jair Ventura, que por enquanto segue como técnico do Botafogo.



"Na quarta, vai ter definição do diretor executivo. Vamos correr contra o tempo. Estamos definindo o nome. Precisamos de alguém que faça um bom trabalho no Paulista, Copa do Brasil e, principalmente, Libertadores", disse Peres, eleito há menos de uma semana.



É justamente essa indefinição que emperra o andamento da negociação envolvendo Copete. Como não tem um treinador definido para 2018, o Santos evita conversar sobre a saída de qualquer atleta até que o novo comandante seja escolhido.



De acordo com apuração da reportagem, a primeira proposta para Jair Ventura, por parte da nova diretoria, deve acontecer nesta quinta-feira (14).



EXIGÊNCIAS



Então presidente do Santos, Modesto Roma Júnior negociava com alguns nomes para 2018 e chegou a conversar com Jair Ventura para assumir o comando técnico do time.



No entanto, as exigências feitas pelo treinador do Botafogo afastaram o clube de um acordo. Zé Ricardo, do Vasco, se tornou o alvo do ex-presidente, mas o treinador sequer abriu negociação com o Santos, deixando claro o interesse de seguir em São Januário.



Com a derrota de Modesto Roma na eleição ocorrida neste sábado (9), o Santos voltou a ter Jair Ventura como a primeira opção para treinar o time em 2018.



A expectativa da nova diretoria é que o acordo seja fechado até o fim de semana, para que o clube possa acelerar o planejamento da próxima temporada, que no primeiro semestre trem jogos pelo Campeonato Paulista, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.



COPETE



Titular do Santos nas três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o colombiano Copete não terminou o ano em alta no clube paulista. Alternando bons e maus jogos, o atleta de 29 anos não é tido como peça fundamental para 2018.



Pelo contrário, o Santos enxerga no atacante uma boa chance de reforçar a equipe por meio de trocas. Por outro lado, Copete atende completamente o que procura o Atlético-MG.



Na parte técnica, o jogador possui o que o clube mineiro busca. Entre os reforços que vão chegar à Cidade do Galo para a próxima temporada, pelo menos dois vão ser jogadores velozes e que atuam pelos lados do campo. O nome de Copete foi avaliado e aprovado por Oswaldo de Oliveira.



Para completar, Copete não é o jogador caro, o que atende aos interesses da diretoria atleticana. A missão é reforçar o elenco, mas sem gastar muito dinheiro.



A negociação envolvendo o colombiano não geraria custos para o time mineiro, uma vez que o negócio envolveria troca de jogadores e seria por empréstimo de uma temporada.



Além disso, quando assinou contrato com o Santos, ele tinha um salário de R$ 120 mil mensais. Quantia inferior ao que ganhavam Marlone e Rafael Moura, por exemplo, e que não vão seguir na Cidade do Galo.