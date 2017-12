superando tabus Primeira transexual na história da

Superliga, Tifanny estreia pelo Bauru

Anunciada como novo reforço do Vôlei Bauru na última semana, Tifanny Abreu fez sua estreia na Superliga neste domingo (10). Primeira transexual da história na competição, a atleta entrou em quadra para a partida contra o São Cristóvão Saúde/São Caetano.

No seu primeiro lance em quadra, Tifanny marcou dois pontos consecutivos para o Vôlei Bauru. Esse não é o primeiro tabu superado. Tifanny é, também, a primeira atleta transexual brasileira a conseguir autorização da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) para atuar ente as mulheres.

A atleta atuou a Série A2 na Itália na última temporada, defendendo as cores do Golem Software Palmi. Ela voltou ao Brasil para passar férias e fechou um acordo para usar as instalações do Bauru.

Tifanny tinha planos de retornar ao Velho Continente, mas acabou mudando de ideia com a boa receptividade do time do interior de São Paulo.