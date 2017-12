novo santos Peres recebe informações de Modesto

sobre 'trio de ídolos' e novo técnico

O presidente eleito do Santos, José Carlos Peres, e agora o ex-presidente Modesto Roma se reuniram na tarde desta terça-feira, na Vila Belmiro, para iniciar o processo de transição. Oficialmente Peres só inicia seu mandato no dia 2 de janeiro, mas a conversa entre os dois serviu para adiantar o planejamento da nova diretoria.

Modesto informou a Peres sobre negociações envolvendo três ídolos do clube: Ricardo Oliveira, Robinho e Gabigol. O presidente derrotado nas urnas na semana passada já tinha transação avançada com os dois últimos. Já o centroavante está com a renovação contratual travada.

Peres também se informou sobre os técnicos procurados por Modesto Roma e companhia. O UOL Esporte apurou que os três nomes da antiga diretoria agradam o novo presidente: Jair Ventura, do Botafogo, Zé Ricardo, do Vasco, e Abel Braga, do Fluminense.

"Existe um trabalho encaminhado pelo presidente (Modesto). Ele passou para mim. E vamos decidir nos próximos dias. Prioridade é a chegada do diretor executivo. Depois, ele participará da decisão do Robinho, Ricardo Oliveira e Gabigol", afirmou Peres.

"Passei o que tínhamos adiantado do Ricardo, Robinho e Gabriel. Passei a situação das negociações. Falamos de treinadores... Compete a ele tomar as decisões que achar por bem tomar", disse Modesto.

José Carlos Peres promete anunciar o novo diretor de futebol do Santos nesta quarta-feira. Em seguida, o presidente deve buscar o treinador. Para dirigir o departamento de futebol, Peres conversa com Rui Costa, da Chapecoense.

Segundo o Blog do Praetzel, Peres também iniciou negociações com o executivo do Bahia, Diego Cerri. O novo presidente santista conversou com Diego e teria deixado o acordo encaminhado.

"Só amanhã que saberemos (quinta-feira). Estamos negociando com vários treinadores e alguns diretores executivos, esses estão incluídos. Teremos decisão amanhã. Está bem adiantado", concluiu Peres.