Futebol 2018 Palmeiras prioriza goleiro, mas poderá contratar reforços de luxo

No planejamento traçado pelo Palmeiras para 2018, seria necessário reforçar a lateral esquerda, ter um zagueiro que pudesse ter tempo para se adaptar completamente ao time e contratar um goleiro mais jovem do que Fernando Prass e Jaílson, que pudesse seguir por anos no clube. Dessa lista, falta apenas concretizar o difícil acerto com o Atlético-PR pela liberação antecipada de Weverton.

Com Diogo Barbosa, o retorno de Victor Luís e o acerto feito no meio do ano com Emerson Santos, a diretoria de futebol considera que a maior parte do planejamento já foi cumprido. Resta agora "estrelar" o elenco.



Neste conceito, o time ficará no aguardo de outros nomes especulados como Rafinha e Gustavo Scarpa. Os dois são jogadores de impacto, que chegariam com condições de assumir a titularidade imediata, mas que reforçam setores que não estão avaliados como os mais carentes.



Assim, o clube pode apenas aguardar o lateral direito se liberar do Bayern de Munique, sem ter pressa para resolver a situação. É o mesmo caso do meia do Fluminense. O Palmeiras pode analisar com calma os pedidos de empréstimo da equipe carioca sem cometer "loucuras" para que o negócio seja fechado.



A boa situação econômica do clube, que pretende zerar as suas dívidas no meio de 2018, também é fundamental para que tal postura seja mantida.



Lucas Lima já entrou nessa categoria. Considerado reforço de seleção, ele chegou com pompa, mas só teve o acordo porque não teria vínculo com o Santos em janeiro do ano que vem. Assim, a negociação foi feita diretamente entre clube e jogador, com pagamento de luvas e comissões, mas sem custos de transação. O meio-campo ganhará qualidade, mas não estava identificado como a maior carência do elenco.



Outros nomes especulados, como Bernard e Ricardo Goulart vivem situações semelhantes. Eles ainda têm incertezas sobre os respectivos futuros na Europa e na China. Caso optassem por voltar ao Brasil, o Palmeiras seria um dos fortes concorrentes para repatriá-los. Os dois mantêm contato direto com o diretor de futebol, Alexandre Mattos.



Pablo entraria na lista como mais uma "oportunidade de mercado". O zagueiro foi oferecido ao clube, mas ouviu um não aos seus primeiros pedidos. As exigências foram consideradas muito além do aceitável. A postura do empresário do atleta também não agradou e o negócio agora é praticamente inviável.



Ainda que a chegada do zagueiro reforçasse um setor que perderá Yerri Mina no meio do ano, o negócio não é dado como essencial pela confiança depositada em Edu Dracena, Luan, Juninho, Vitão e Emerson Santos.