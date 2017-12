Edição de 2018 Libertadores define grupos hoje

às 21h com sorteio no Paraguai

Os clubes brasileiros conhecerão, nesta quarta-feira, seus caminhos nos torneios sul-americanos de 2018. A Conmebol sorteia, a partir das 21h (de Brasília), os grupos e os confrontos das fases prévias da Libertadores e os duelos da primeira fase da Sul-Americana. O GloboEsporte.com acompanha o evento em Tempo Real direto de Luque, no Paraguai, onde a cerimônia será realizada.

O maior torneio de clubes da América terá uma edição de luxo no próximo ano. Dos 47 participantes, 17 já foram campeões. Dentre os maiores vencedores, que ergueram três vezes ou mais o troféu, apenas o São Paulo está fora. Um dado ajuda a explicar como a Libertadores de 2018 está recheada de equipes tradicionais: das 58 edições, 47 foram conquistadas por um dos clubes que disputarão a competição no ano que vem.

A divisão dos potes será com base no ranking da Conmebol, que foi divulgado pela entidade na véspera do sorteio. Entre os cabeças de chave estão quatro representantes brasileiros: Grêmio, Santos, Cruzeiro e Corinthians. River Plate, Boca Juniors, Atlético Nacional e Peñarol fecham o pote 1. O Palmeiras está no pote 2, e o Flamengo aparece no pote 3.

Vasco e Chapecoense estão na segunda fase prévia do torneio. O Cruz-Maltino estará no pote 1 para a definição dos confrontos, e a Chape caiu no pote 2. Equipes do mesmo país só ficarão no mesmo grupo caso uma delas tenha se classificado da fase prévia. Ou seja, Vasco e Chapecoense são os únicos brasileiros que podem cair em chaves que tenham um dos demais representantes do Brasil. Com isso, há chances de que os rivais Flamengo e Vasco caiam no mesmo grupo.

Dos 47 participantes da Libertadores de 2018, 46 já estão definidos. Apenas um representante chileno não é conhecido. Unión Española e Universidad Concepción se enfrentam nesta quarta, no mesmo horário do sorteio, em duelo dos dois vice-campeões do Campeonato Chileno e definem quem irá para o torneio. O vencedor entra na segunda fase prévia.

O Concepción venceu o jogo de ida por 1 a 0 e tem vantagem. No entanto, caso a Unión Española ganhe, entrará no pote 1 dos confrontos da segunda fase prévia. O Concepción entraria no pote 2 e, com isso, o Melgar subiria o pote 1. Questionada pelo GloboEsporte.com, a Conmebol não divulgou qual critério utilizará para definir onde posicionará o representante chileno.

Confrontos da Copa Sul-Americana também serão definidos

Também nesta quarta, a Conmebol sorteará os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana, que será feito antes da definição dos grupos da Libertadores. Os representantes brasileiros são Atlético-MG, Botafogo, Atlético-PR, Bahia, São Paulo e Fluminense. A entidade não fará sorteio dirigido. Todos os classificados podem enfrentar qualquer uma das outras equipes, incluindo times do mesmo país.

Dentre os outros classificados, destacam-se os argentinos San Lorenzo, o vice-campeão da Libertadores, Lanús e Rosario Central, os colombianos Independiente Medellín, América de Cali e Deportivo Cali, e os equatorianos Barcelona de Guayaquil e LDU.

É bom lembrar 10 equipes eliminadas da Libertadores entrarão na segunda fase da Copa Sul-Americana: os dois melhores entre os perdedores da fase prévia, e os oito terceiros colocados na fase de grupos. A Conmebol fará novo sorteio para próxima fase da Sul-Americana.

Pelo calendário divulgado no final de setembro, a Libertadores começará no dia 22 de janeiro, com os jogos de ida da primeira fase prévia do torneio. A fase de grupos terá seu pontapé inicial no dia 28 de fevereiro. A Sul-Americana, por sua vez, começa no dia 14 de fevereiro.

Veja os times que estão na Copa Sul-Americana:

Brasil: Atlético-MG, Botafogo, Atlético-PR, Bahia, São Paulo e Fluminense

Argentina: San Lorenzo, Lanús, Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Colón e Rosario Central

Bolívia: Blooming, Guabirá, San José e Nacional Potosí

Chile: Unión Española ou Universidad Concepción, Everton, Audax Italiano e Deportes Temuco

Colômbia: Independiente Medellín, América de Cali, Deportivo Cali e Jaguares

Equador: Barcelona de Guayaquil, El Nacional, Deportivo Cuenca e LDU

Paraguai: Sol de América, General Díaz, Sportivo Luqueño e Nacional-PAR

Peru: UTC, Sport Huancayo, Sport Rosario e Sporting Cristal

Uruguai: Cerro-URU, Boston River, Rampla Juniors e Danubio

Venezuela: Mineros de Guayana, Caracas, Estudiantes de Mérida e Zamora