D'Alessandro fica no Internacional até dezembro de 2019. Nesta sexta-feira (15), o time colorado anunciou oficialmente a renovação de contrato do meia.

O acordo já estava fechado há dias, mas foi confirmado com pompa: transmissão ao vivo nas redes sociais e interação da torcida. O novo contrato indica que D'Ale deve se aposentar no time do Beira-Rio.



A ideia de D'Alessandro é seguir atuando por mais dois anos. Na conversa sobre renovação, o jogador pediu o contrato por mais 24 meses -a primeira oferta do Inter foi contrato de uma temporada. O acerto não demorou para ocorrer.



"Nunca me senti fora do clube. Foi vontade das duas partes, do clube e minha. Era importante chegar a algo bom para os dois e continuar com essa relação de carinho. Vou fazer quase 11 anos no clube e isso é muito importante, é quase metade da minha carreira", disse D'Alessandro durante a transmissão ao vivo.



No ato, D'Alessandro ganhou uma camisa com 2019 às costas, em alusão ao prazo do novo contrato. O vínculo anterior se encerrava em 31 de dezembro.



Antes de assinar, D'Alessandro chegou a ser sondado por clubes do Oriente Médio e dos Estados Unidos. A saída, contudo, nunca esteve nos planos.



No Beira-Rio desde agosto de 2008, D'Alessandro só deixou o Inter em 2016 para atuar por empréstimo no River Plate. No período como jogador do time colorado, ajudou o clube a ganhar Copa Sul-Americana, Libertadores, Recopa Sul-Americana e Estaduais.