Fase decisiva Grêmio terá o Pachuca do México na semifinal do Mundial

Em jogo disputado hoje, no estádio Zayed Sports City, o Pachuca do México venceu Wydad Casablanca, do Marrocos, e com isso está no caminho do Grêmio para chegar à decisão do Mundial de Clubes. Os mexicanos venceram por 1 a 0, com um gol de Guzmán, no segundo tempo de prorrogação, e avançou para a semifinal da competição.

Após um primeiro tempo de poucas emoções e com apenas uma finalização, aos 41 minutos, o Pachuca voltou do intervalo com mais vontade e mostrando que tinha mais futebol para vencer o jogo. Honda, com um chute de fora da área, quase abriu o marcador, logo aos 3 minutos da segunda etapa. O volante Nakach, do Wydad Casablanca, ainda tratou de facilitar as coisas ao ser expulso por segundo cartão amarelo aos 23 minutos. Ainda assim, os mexicanos criaram pouco e quase não assustram o goleiro Laaroubi. Já nos acréscimos, Jara cabeceou firme na segunda trave, mas mandou na rede pelo lado de fora. A decisão ficou para a prorrogação.

Depois do lance de perigo nos acréscimos, o Pachuca percebeu que o caminho seria mesmo pelo alto. E, assim, começou a alçar bolas na área na prorrogação. Aos 4 minutos, Guzmán levou perigo em lance que Laaroubi quase se enrolou. Mesmo com a superioridade numérica, os mexicanos foram sentindo o cansaço e tinham dificuldade para criar no ataque. Na volta do segundo tempo, o Wydad quase abriu o placar, em contra-ataque, mas Hajhoujd chutou para fora. Aos seis, enfim, saiu o gol: Urretaviscaya recebeu na direita e levantou na cabeça de Guzmán, que cabeceou sem chances para o goleiro. A partir daí, foi só controlar até o apito final.