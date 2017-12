futebol de lado Flamengo só será julgado em 2018

por confusão na final da Sul-Americana

Eduardo Gross, integrante do comitê disciplinar da Conmebol, afirma que não haverá decisão quanto a uma possível punição ao Flamengo neste ano. A confederação entrará em recesso nesta semana e volta a funcionar apenas em 7 de janeiro.

O clube brasileiro foi denunciado pelos incidentes no Maracanã antes e depois da final da Copa Sul-Americana, contra o Independiente (ARG), na última quarta-feira (13). Torcedores do Flamengo provocaram tumulto no hotel onde estava a delegação argentina.

De acordo com o clube, cerca de 8.000 pessoas invadiram o Maracanã, em ação planejada pelas organizadas. Houve conflitos com policiais militares, que usaram bombas de gás para dispersar o público.

"Todas as punições previstas no Código Disciplinar são possíveis, mas não posso dizer no momento se há alguma mais provável", disse o Gross à reportagem, por telefone.

A diretoria do clube diz que tomou providências para evitar a confusão, alertando as autoridades sobre os riscos da partida.

Uma das penas mais duras que o time pode receber de acordo com o regulamento da Conmebol é a exclusão da Libertadores.

Segundo o artigo 22 do regulamento, a equipe brasileira também pode ser advertida, multada, perder pontos ou mandos de campo, jogar partidas sem público, realizar jogos fora do país, ser rebaixada, proibida de fazer transferências ou ter retirada a licença para disputar competições.

O Flamengo tem até quinta-feira (21) para entregar sua defesa. Há possibilidade de recurso em caso de condenação.