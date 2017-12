Sul-Americana Flamengo perde por 2 a 1 e precisará reverter placar pela 1ª vez por título

Pela primeira vez na Copa Sul-Americana, o Flamengo precisará reverter um resultado e, justamente, na decisão para faturar o título da competição. Nesta quarta (6), a equipe carioca perdeu para o Independiente (ARG) por 2 a 1, em Avellaneda, no primeiro jogo da decisão.

Assim, terá que vencer por dois gols de diferença a partida de volta, marcada para o próximo dia 13, no Maracanã. Se ganhar por apenas um gol de vantagem, o duelo vai para a prorrogação e depois para os pênaltis.

Desde que estreou na Copa Sul-Americana, na segunda fase, o clube rubro-negro havia vencido ou ao menos empatado o confronto de ida. O time venceu o duelo inaugural diante do Palestino, Fluminense e Júnior Barranquilla. O único empate foi diante da Chapecoense.

Aliás, a derrota para o Independiente foi a primeira da equipe na competição. Até então, defendia uma invencibilidade de oito jogos -seis vitórias e dois empates.

O Flamengo joga também para colocar fim a um jejum que já dura 18 anos. A última vez que o clube sagrou-se campeão de uma competição desse porte foi em 1999, quando faturou a Copa Mercosul. Na oportunidade, venceu o Palmeiras na decisão.

A final da Copa Sul-Americana interessa diretamente para Vasco e Atlético-MG, sétimo e nonos colocados no Brasileiro. Caso o time rubro-negro conquiste o título, a equipe cruzmaltina disputará a fase de grupos da Copa Libertadores-2018, enquanto os mineiros garantem vaga na pré-Libertadores.

No duelo na Argentina, o Flamengo começou bem e abriu o placar em um lance de bola parada. Aos 8min, Trauco cobrou falta e Réver, de cabeça, mandou para o gol.

O Independiente não se abateu e pressionou. Com muitas jogadas pelo lado de campo, a equipe criou chances para empatar. No entanto, conseguiu igualar o resultado em um contra-ataque. Gigliotti recebeu livre e finalizou com tranquilidade.

O time da casa continuou superior e obteve a virada no início da etapa complementar. Após jogada pela esquerda, Meza bateu de primeira.

O Flamengo buscou o empate, mas não conseguiu.

INDEPENDIENTE-ARG

Campaña; Bustos, Franco (Amorebieta), Silva e Tagliafico; Rodríguez, Meza (Domingo), Barco, Sanchez Miño e Martin Benítez (Juan Martínez); Barco e Gigliotti. T.: Ariel Holan

FLAMENGO

César; Pará, Réver, Juan e Trauco; Cuéllar, Willian Arão e Diego (Vinicius Jr); Everton Ribeiro, Lucas Paquetá (Everton) e Felipe Vizeu. T.: Reinaldo Rueda

Estádio: Liberadores de América, em Avellaneda (ARG)

Juiz: Mario Diaz de Vivar (PAR)

Cartões amarelo: Tagliafico, Bustos e Amorebieta (IND); Diego (FLA)

Gols: Réver (FLA), aos 8min, e Gigliotti (IND), aos 28min do primeiro tempo; Meza (IND), aos 7min do segundo tempo