Futebol Artilheiro do Atlético-MG no ano, Fred desperta interesse de outros clubes

Fred terminou a temporada 2017 com 30 gols marcados. A terceira melhor dele como jogador profissional, atrás apenas de 2005, quando marcou 40 gols pelo Lyon e Cruzeiro, e de 2011, com 34 gols anotados pelo Fluminense. O centroavante do Atlético-MG até viveu maior seca de gols da carreira, com 12 jogos de jejum, mas terminou o ano em alta. O suficiente para despertar o interesse de outros clubes.

A reportagem apurou que nos últimos dias o Atlético foi procurado par saber se tem interesse em negociar o atleta de 34 anos. Fred tem mais um ano de contrato com o clube mineiro e com o término do vínculo de Robinho, em dezembro, vai se tornar o jogador mais bem pago pelo clube.



Mais do que isso. Fred é visto pela comissão técnica como a referência para 2018. O pensamento é montar um time mais jovem, mais forte e mais veloz. Tudo para beneficiar o centroavante, que em 2017 foi o jogador do futebol brasileiro que mais teve participação direta em gols. Além dos 30 que marcou, o camisa 9 do Atlético ainda deu dez assistências. Foram 40 gols do time mineiro com participação direta de Fred, uma marca que nenhum outro atleta em atividade no Brasil conseguiu em 2017.



Neste momento, de montagens dos elencos para a próxima temporada, Fred é um jogador valorizado. Mesmo aos 34 anos de idade, o centroavante segue com números excelentes. Pelo Atlético, são 83 jogos e 42 gols marcados. Na temporada foram 55 partidas e 30 gols. Média pouco superior a um gol a cada dois jogos.



Por outro lado, não vai ser nada fácil tirar Fred do Atlético. Em primeiro lugar por se tratar de um jogador fundamental na visão da comissão técnica. Um dos líderes do elenco e uma das referências da nova equipe pensada para 2018. Além disso, Fred está em casa. Mineiro de Teófilo Otoni, o centroavante tem Belo Horizonte como sua casa e gosta de viver na capital mineira.



Em novembro de 2015, Fred se casou com a publicitária Paula Armani, que é da capital mineira. O casal tem uma filha, Júlia, de pouco mais de um ano, e a mulher do jogador está grávida novamente. Com um bom salário e vivendo na cidade que escolheu, Fred só se mostra disposto a trocar de clube em caso de uma proposta irrecusável.