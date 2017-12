Corrida de duplas Aposentado da Fórmula 1, Massa correrá

na abertura da Stock Car em 2018

Felipe Massa será a grande atração da Stock Car em 2018. Como convidado de Cacá Bueno na Cimed Racing, ele participará da etapa de abertura da próxima temporada, dia 11 de março, em corrida de duplas que será realizada em Interlagos.

Será o primeiro compromisso nas pistas de Massa desde que decidiu se aposentar da Fórmula 1, ao fim do Mundial deste ano e de seu contrato com a Williams.

"Fico honrado pelo convite e terei muito orgulho de fazer minha estreia na Stock Car em dupla com o maior campeão em atividade e meu grande amigo, Cacá Bueno. Além disso, a Cimed Racing, como atual bicampeã, é a equipe ideal para encarar um desafio como este, em uma categoria extremamente competitiva. Será especial reencontrar os torcedores brasileiros após minha emocionante despedida no GP Brasil, desta vez em minha primeira corrida após a F-1. Vamos trabalhar bastante para coroar esta participação com um bom resultado iniciando esta nova fase de minha carreira", afirmou.

Massa não compete em uma categoria do automobilismo brasileiro desde 1999, quando foi campeão da Fórmula Chevrolet. Será a primeira vez dele com carros de turismo no país desde 2002, ano em que estreou na Fórmula 1, pela equipe Sauber.

"A Corrida de Duplas é um dos grandes momentos da Stock Car, e dividir o carro com o Felipe (Massa), depois de todas as alegrias que ele nos proporcionou na F1, será muito gratificante. É um nome que traz ainda mais visibilidade internacional para a nossa categoria e com certeza vai trazer uma responsabilidade ainda maior para iniciarmos 2018 com muitas conquistas", disse Cacá Bueno, maior campeão da Stock Car entre os pilotos em atividade, com cinco títulos.

Em seu último Mundial de Fórmula 1, Felipe Massa terminou o campeonato em 11º lugar, com 43 pontos.