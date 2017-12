Mundial de clubes Al Jazira derrota o Urawa Reds

e agora enfrenta o Real Madri

No segundo jogo deste sábado, no Estádio Zayed Sports City, nos Emirados Árabes, o Al Jazira venceu o Urawa Reds, do Japão, por 1 a 0, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Com a vítória, o Alz Jazira definiu-se como adversário do Real Madri na semifinal. Já o Pachuca do México, que também venceu hoje o Wydad Casablanca do Marrocos, por 1 a 0, vai enfrentar o Grêmio.

O Al Jazira guerreou para garantir a vitória. O gol que definiu o resultado do jogo saiu aos seis minutos do segundo tempo. Romarinho deu uma enfiada de bola sensacional para Ali Mabkhout. Em velocidade, o camisa 7 saiu na cara do goleiro e toca por entre as pernas de Nishikawa.

Com um gol na primeira fase e uma assistência nas quartas de final: Romarinho é, até agora, o nome do Mundial de Clubes. O brasileiro teve mais uma ótima atuação e foi decisivo na vitória do Al Jazira. Agora, o time dos Emirados Árabes avança à semifinal e vai enfrentar o Real Madrid.