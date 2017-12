RECEITA FEDERAL Último lote de restituição do IR

está disponível para consulta Há novidades para quem estavam na malha fina desde 2008

A Receita Federal divulgou hoje (8), que a consulta ao sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda, Pessoa Física 2017 está disponível pelo site da instituição. No total, o valor gasto com as restituições será de R$ 3,11 bilhões devolvidos para mais de dois milhões de contribuintes.

Poderão verificar o site ou ligar no telefone 146, cidadãos que fizeram declaração entre 2008 e 2016, mas estavam na malha fina. Quem optou por receber em crédito bancário, o valor será restituído no dia 15 de dezembro na instituição informada. Caso não tenha feito a opção específica, o contribuinte poder ir em qualquer agência do Banco do Brasil e apresentar documentos pessoais.

Cabe destacar que as restituições terão correção de 6,19% para o lote de 2017 e 100% para o lote de 2008, baseados na taxa Selic acumulada entre a data da entrega da declaração até este mês.

RECOMENDAÇÃO

De acordo com a Receita Federal, as pessoas que não receberam a restituição e estão fora do lote de dezembro caíram na malha fina. Nessa situação devem consultar o Centro Virtual de Atendimento da Receita (e-CAC) para descobrir a irregularidade, erro ou omissão que impede o ressarcimento.

No total, 747 mil declarações do IRPF 2017 ficaram retidas por causa de inconsistências nas informações prestadas. A quantidade corresponde a 2,46% do total de 30.433.157 documentos entregues neste ano.

A restituição ficará disponível durante um ano. Se o resgate não for feito no prazo, a solicitação deverá ser feita por meio do formulário eletrônico - pedido de pagamento de restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço extrato de processamento. Para quem não sabe usar os serviços no e-CAC, a Receita produziu um vídeo com instruções.