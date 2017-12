INCENTIVO NACIONAL Programa de exportações quer atrair empresários de Mato Grosso do Sul Iniciativa busca fomentar o comércio exterior em todas cadeias produtivas

A participação de Mato Grosso do Sul no comércio exterior ganhou força em 2015, com aumento das comercializações realizadas pelo setor produtivo, e que, atualmente representam 6% do Produto Interno Bruto. Com objetivo de promover a cultura de exportação e internacionalizar a economia local, foi lançado nesta quinta-feira (14), o Plano Nacional de Cultura Exportadora (PNCE).

O evento contou com a participação do coordenador-geral de programas de apoio a exportação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Victor Masselli Neto, que destacou alguns mitos que ainda impedem a adesão dos empresários brasileiros em buscar novos mercados.

"Este programa foi reformulado em 2015 e com a participação de Mato Grosso do Sul e Paraíba, todas as unidades da federação intensificarão ações no sentido de esclarecer as principais dúvidas dos empreendedores. Muitas empresas não exportam porque não conhecem as regras e a legislação específica, porém, serão criados comitês regionais que auxiliarão na captação e preparação dos mercados regionais", observa o representante do ministério.

Neto lembra que Mato Grosso do Sul já se destaca nas exportações do setor produtivo e serviu de exemplo para fundamentação de outra iniciativa nacional. "O modelo de atendimento feito pelo setor empresarial do Estado junto aos investidores interessados em conhecer as potencialidades locais foi agregado ao programa Rota Global", acrescenta.

CENÁRIO OTIMISTA

Os números compilados pela equipe econômica da Semagro mostram que Mato Grosso do Sul já vem trabalhando para fortalecer sua balança comercial, exemplo disso é a participação de produtos industrializados que cresceu 10% nos últimos anos e soma, em 2017, 40% do total de exportações.

O secretário-adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Ricardo Senna, explicou que o momento foi oportuno para lançar o plano estadual 'Exporta MS', cujo objetivo é fomentar a comercialização externa dos produtos industrializados regionalmente. "A força das nossas exportações vem das commodities do setor agropecuário, porém, nosso desafio é aumentar o volume das principais matérias-primas e diversificar a pauta exportadora", argumenta.

A coordenadoria de economia e estatística da Semagro apresentou dados importantes da formação econômica de Mato Grosso do Sul, demonstrando que as principais áreas exportadoras ainda estão concentradas em três municípios: Três Lagoas (celulose), Campo Grande (abate de bovinos) e Corumbá (minério).

"Até 2005, o Estado não apresentava um perfil exportador, porém, a partir de 2015 houve uma reversão do cenário, impulsionada pelos produtos agropecuários. Atualmente, ocupamos o 2º lugar no número de abates, 5ª colocação na produção de soja e 4º produtor de milho e cana-de-açúcar, além de registrarmos aumento expressivo na produção de celulose", detalhou o coordenador de economia e estatística da Semagro, Daniel Frainer.

Por intermédio da resolução nº 655 de 14 de dezembro de 2017, ficou instituído um comitê estadual que terá atribuição de prospectar a adesão de empresas e disseminar a cultura de exportação, principalmente nas microempresas. As seguintes instituições participarão do grupo: Semagro, Fiems, Sebrae/MS, UFMS, UEMS, Infraero/MS, Receita Federal, Sefaz/MS, Banco do Brasil e Sistema Famasul.