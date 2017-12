falta estrutura UFMS não fará vestibular para

curso de medicina no interior Instituição informou que faltam parceiros para manter curso

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) anunciou hoje que não realizará mais vestibular e, por consequência, permitir a entrada de novos alunos neste primeiro semestre de 2018 no curso de medicina mantido pela instituição em Três Lagoas.

Por meio de nota, a UFMS cita dificuldades financeiras e também, principalmente, de estrutura adequada para atender os 240 alunos que cursam a disciplina na cidade.

Segundo o texto, um dos maiores problemas se dá pela falta de um hospital universitário, público ou privado, apto a receber os alunos nas atividades práticas.

A UFMS explica que desde o início do curso, em 2014, o planejamento previa o término das obras de construção do Hospital Regional, de responsabilidade do Governo do Estado, que atrasaram. “ (As obras) estão sendo retomadas pela atual gestão estadual, mas ainda sem prazo para conclusão”, pondera o texto.

A solução, indica a universidade, será a realização de uma parceria com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, particular, onde o texto aponta que “diversos professores trabalham.” As conversas estariam avançadas, mas ainda sem uma conclusão.

“A Reitoria da UFMS e a Direção do Campus de Três Lagoas estão empenhadas em um trabalho muito sério na busca da solução. Portanto, o momento é de união e de parcerias – como esta vislumbrada com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora – para que os sonhos e o futuro dos jovens acadêmicos de Medicina da UFMS e de seus atendimentos à sociedade três-lagoense não sejam colocados em risco”, informou a instituição.

A universidade não divulgou quando a entrada de novos alunos será reaberta. Mas explicou que não é intenção da instituição fechar o curso, visto que foram adquiridos equipamentos, como mesas 3D para estudo de anatomia humana, e contratados 32 pofessores para atender especificamente o curso de Medicina.”

“Atualmente, a UFMS está com concurso público para docentes em andamento para seleção de mais 18 profissionais para a graduação em Medicina em Três Lagoas, que serão nomeados e empossados no primeiro semestre de 2018, atingindo-se com isso um somatório de 50 profissionais para a docência”, completa o texto.