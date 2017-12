Oportunidade Superior Tribunal Militar abre concurso para 42 vagas e salário chega a R$ 11 mil

O Superior Tribunal Militar (STM) abriu concurso para 42 vagas em cargos de nível médio e superior. Os salários são, respectivamente, de R$ 6.708,53 e R$ 11.006,83.

No site do Cebraspe, é possível ver o edital.

Os cargos nível médio são de técnico judiciário nas áreas administrativa e programação de sistemas.

Os cargos de nível superior são de analista judiciário nas áreas administrativa, análise de sistemas, contabilidade, engenharia civil, estatística, revisão de texto, serviço social e judiciária.

As vagas são para Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Campo Grande, Bagé (RS), Juiz de Fora (MG), Curitiba, Recife e Manaus.

As inscrições devem ser feitas de 27 de dezembro a 15 de janeiro pelo site http://www.cespe.unb.br/concursos/STM_17_ANALISTA_TECNICO/. As taxas são de R$ 75 para técnico e de R$ 86 para nível superior.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 4 de março de 2018 em todas as capitais da Federação mais as cidades de Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS).

