insalubre Assédio sexual, moral e psicológico no ambiente de trabalho é discutido na CAS

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) vai discutir na terça-feira (12), em audiência pública marcada para as 14h (de Brasília), o problema do assédio sexual, moral e psicológico em ambientes de trabalho.

Estão convidados, entre outros, representantes da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), do departamento de Sociologia da Universidade de Brasília (UnB), da Promotoria de Justiça do Estado de São Paulo e da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).

A audiência foi solicitada pela da presidente da CAS, senadora Marta Suplicy (PMDB-SP). Seu objetivo é identificar vácuos na legislação brasileira, para a apresentação de projetos de combate a assédios no ambiente de trabalho. Outro objetivo é fortalecer o ativismo social feminista, segundo o requerimento.

Interessados em participar da audiência podem enviar perguntas ou comentários por meio do portal e-Cidadania (www.senado.leg.br/eCidadania).