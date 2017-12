Procon Produtos natalinos têm variação de até 156% nos preços em Campo Grande Procon pesquisou preços de 150 produtos em oito supermercados

Preços de produtos natalinos têm variação de 156% entre os estabelecimentos de Campo Grande. Levantamento foi feito pela Superintedência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), em oito supermercados de Campo Grande.

O item com maior diferença de preços foi a alcaparra, encontrada com valores entre R$ 8,25 e R$ 21,18 de um supermercado para outro. Mini tender Sadia também teve grande variação, com preços entre R$ 16,23 e R$ 39,98 o quilo, variação de 146,33%.

Entre os produtos tradicionais do Natal, maiores variaçõs foram registradas nos preços do pernil desossado temperado Seara (55,61%), Panettone gotas de chocolate Visconti (46,61%) e panettone de frutas Village (36,53%). O peru, bastante consumido na ceia, apresentou variação de 20,03%.

Já entre os itens tradicionais de ano novo, a lentilha teve a maior variação, de 64,30%, seguida pela Sidra Cereser (47,9%) e espumante Chandon (45,33%).

Pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 15 de dezembro e foram consultados preços de 150 produtos.

Conforme o superintendente do Procon, Marcelo Salomão, orientação é que o consumidor pesquise antes de efetuar as compras e verifique se há divergência entre os preços anunciados nas promoções e os valores efetivamente registrados no caixa.

“Além disso, o consumidor deve estar atento às condições de armazenamento e quanto à validade dos produtos”, orientou.

A pesquisa completa pode ser consultada no site do Procon MS.