AGRICULTURA FAMILIAR Produtores de arroz e feijão

terão desconto no Pronaf Produtos e regiões que receberão o bônus foram publicados no DOU

Produtores rurais que cultivam arroz, feijão, leite, tomate e banana receberão desconto na parcela de dezembro, caso tenham financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

A bonificação é parte do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), disponibilizado para agricultura familiar. Os produtos e as regiões contempladas variam de acordo com o levantamento mensal feito pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Os produtos que apresentarem cotação abaixo dos valores de garantia da PGPAF recebem um bônus para uso no abatimento de financiamento do Pronaf no mês seguinte.

Em Novembro, ficaram abaixo do preço mínimo: arroz, babaçu, banana, batata, cacau, cará/inhame, erva-mate, feijão, feijão-caupi, leite, mamona em baga, manga, mel, milho, carnaúba, sorgo, tomate, trigo e triticale.

Destaque para o feijão caupi no Mato Grosso, com bônus de 51,32%, seguido pela amêndoa de babaçú nos estados do Tocantins (47,74%), Pará (45,99%), Ceará (45,64%) e Maranhão (42,51%). Os bônus entram em vigor e hoje valem até o dia 9 de janeiro de 2018.