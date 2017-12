2018 Prefeitura espera arrecadar

R$ 180 mi com carnês do IPTU Boletos começam a ser enviados no dia 15 deste mês

A Prefeitura de Campo Grande espera receita 5% maior com o Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) 2018, do qual os carnês começam a chegar, a partir do dia 15, à casa de mais de 440 mil contribuintes da Capital.

O montante estimado de arrecadação com o principal imposto do município, até o fim de janeiro do próximo ano, é de R$ 180,2 milhões, diante dos 171,7 milhões obtidos neste ano.

A meta foi divulgada pelo secretário municipal de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, que informou que o reajuste do IPTU ficou em 2,56%.

Para esse cálculo, a prefeitura utilizou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), acumulado de outubro de 2016 a outubro de 2017.

“Olha, nós estamos projetando um crescimento, primeiro que nós vamos dar um reajuste de 2,56%, que é o IPCA-E. Temos agora expectativa de crescimento em média de 5% no total. Então 2,56% são a reposição da inflação e o restante é o crescimento vegetativo, mesmo, da cidade”, enfatizou o secretário.

REFIS

Com previsão de arrecadar R$ 47 milhões, termina, neste sábado, o prazo para os contribuintes aproveitarem o Refis da prefeitura, com desconto de até 85% nos juros e na correção monetária no pagamento à vista e 75% nas multas das dívidas tributárias e multas com o município. Exceção para multas de trânsito.

Até nesta sexta-feira, no fim da tarde o Refis havia obtido R$ 43,6 milhões. A Central do IPTU está localizada na Rua Arthur Jorge, nº 500, aberta das 8 horas até as 16 horas.

*Leia reportagem, de Rosana Siqueira e Daniella Arruda, na edição de sábado/domingo do jornal Correio do Estado.