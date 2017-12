buscar por receitas Prefeitura de Campo Grande arrecada quase R$ 52 milhões com dois Refis Mutirão de conciliação de dívidas Fique Legal foi prorrogado

O Programa de Regularização de Débitos (Refis) municipal e o mutirão de conciliação de dívidas ajuizadas Fique Legal renderam, até agora, quase R$ 52 milhões aos cofres da Prefeitura de Campo Grande.

O balanço é do secretário municipal de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, que avaliou as ações como extremamente positivas para a saúde financeira do município.

O Refis municipal terminou no sábado (9) e, nesta sexta-feira, o programa de renegociação de dívidas ajuizadas Fique Legal foi prorrogado até terça-feira, dia 19, pelo Tribunal de Justiça de MS. O motivo foi a grande procura por parte dos consumidores.

Somente com o Refis, a arrecadação totalizou, em 9 de dezembro, R$ 50.647.889,46. “Foi um sucesso. A receita superou nossas expectativas”, complementou Pedrossian Neto.

No caso do Fique Legal, até o fim da tarde de sexta-feira, balanço prévio indicava R$ 1 milhão arrecadado. A prefeitura espera recuperar de 3% a 16%, por meio desses acordos, de dívidas judiciais que somam R$ 1,3 bilhão.

