CONEXÃO INTERNACIONAL Passagem aérea de Campo Grande

para Assunção custa R$ 947,70 Os voos serão três vezes por semana, com capacidade para 50 pessoas

Os voos diretos entre Campo Grande e Assunção, no Paraguai, anunciados no começo deste mês pela companhia aérea Amaszonas Paraguay, integrante do Grupo Amaszonas, teve o voo inaugural pousado hoje, na Capital. Os voos, que acontecem três vezes por semana, custam U$$ 270, cerca de R$ 947,70 ida e volta.

Conforme o vice presidente da companhia, Luis Alvarez, governo paraguaio e do Mato Grosso do Sul estão empenhados em manter o voo e a intenção e de que as viagens ocorram diariamente. Devido ao fluxo inicial de passageiros, voos permanecem três vezes por semana.

Para o consul do Paraguai, ministro Angel Adrian Gill Lesne, a possibilidade de se ter conecções diretas irá melhorar a comunicação entre MS e o país vizinho. “Ants para conseguir ir ao Paraguai, tinha que ir para São Paulo. Isso possibilitará um giro da economia”, disse.

Quando viajou para Campo Grande para tomar posse no consulado, a consul Mirtha Jimenez Espinoza, contou que devido à escala até São Paulo, acabou perdendo o voo para a Capital. Agora com os voos diretos, ela disse que poderá viajar com mais frequência para ver a família no país vizinho.

INVESTIMENTOS

Durante agenda pública, o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, disse que o Governo Estadual pretende ampliar setores do Aeroporto Internacional, como a sala de embarque, pátio de pouso e melhorias na pista.

Investimentos esses que ainda não têm valores e que poderão acontecer em 2018, esclareu Verruck. Sobre os voos, o secretário disse que possibilitará mais negócios entre os dois países.