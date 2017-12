Recuperação de crédito Mais de R$ 2,5 milhões em dívidas foram recuperados durante campanha Quase três mil registros de dívidas foram excluídos do SCPC no período

Campo-grandenses negociaram mais de R$ 2,5 milhões em dívidas durante a Campanha Nome Limpo, realizada de 20 de novembro a 15 de dezembro, na Capital. Mais de 12 mil pessoas foram atendidas e quase três mil registros de dívidas foram excluídos do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC).

Campanha foi promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e o montante arrecadado superou em 66,67% o valor esperado.Montante também é mais que o dobro do arrecadado no ano passado, quando foram recuperados R$ 1,3 milhão durante o feirão de negociação.

Gerente comercial da ACICG, Letícia Ribeiro, disse que o resultado positivo demonstra que os consumidores estão mais conscientes diante do cenário econômico do país.

“Estamos muito felizes com os resultados da campanha neste ano, principalmente com as diversidades de segmentos que aderiram, como por exemplo, escolas de ensino regular e cursos profissionalizantes, loja de semijoias, calçados e acessório, além das empresas que tradicionalmente já participam, como as concessionárias de água e energia”, disse.

O Feirão de negocição é realizado desde 2006, com objetivo de viabilizar a quitação de débitos inscritos no SCPC de Campo grande, nos setores varejista e de serviços.

"Cumprimos o objetivo de disseminar o método de conciliação como ferramenta de negociação, para oportunizar ao consumidor condições especiais para quitar seus débitos e, principalmente, auxiliar as empresas a recuperar o créditos que já consideravam perdidos",completou Letícia.