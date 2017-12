mato grosso do sul IPVA deve render R$ 698 milhões

aos cofres do governo do Estado Valor é 6,8% superior à estimativa do ano passado

O governo do Estado espera arrecadar R$ 698 milhões com o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2018. A previsão é 6,8% superior à estimativa do ano passado, que era de receita de R$ 653,1 milhões com o imposto. Os boletos já estão chegando aos contribuintes com as mesmas alíquotas do ano passado.

O desconto continua em 15% para quem pagar à vista. A frota sul-mato-grossense registrou leve aumento, passando de 961.368 veículos, em 2017, para 1.006.449 veículos, em 2018.

O tributo vence somente em 31 de janeiro de 2018, tanto para pagamento à vista quanto parcelado. Contudo, o governo do Estado optou por antecipar o envio dos carnês para que os contribuintes possam se planejar financeiramente.

Neste ano, as guias continuam sendo impressas em preto e branco. O formulário segue em formato único, independentemente da opção do contribuinte de pagar à vista ou em até cinco vezes.

A intenção é simplificar o processo e facilitar o entendimento do valor por parte do proprietário de veículo automotor. Quem tiver dúvidas pode acessar o site da Sefaz. Os contribuintes podem ainda procurar as agências fazendárias.

COMO TIRAR DÚVIDAS

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) orienta os contribuintes a conferir o boleto por meio do site, conforme os passos a seguir:

1 - Acesse o site: www.sefaz.ms.gov.br;

2 - Clique no banner IPVA 2018;

3 - Clique em Confira Autenticidade da Guia;

4 - Informe o número do Daems no campo "Documento", localizado na parte interna da guia;

5 - Clique em Avançar.

*Leia reportagem, de Rosana Siqueira e Daniella Arruda, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.