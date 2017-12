ECONOMIA IPTU 2018 terá descontos de

20% para o pagamento à vista Carnês do imposto começam a ser entregues a partir do dia 15 para 440 mil contribuintes

Com expectativa de arrecadar R$ 180,2 milhões, a Prefeitura de Campo Grande publicou ontem, no Diário Oficial, o reajuste de 2,56% do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Para o aumento, a administração municipal levou em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apresentou variação de 2,56% entre os meses de outubro de 2016 e setembro de 2017.

Para o próximo ano, a prefeitura manterá o desconto de 20% para o pagamento antecipado à vista do imposto até o dia 10 de janeiro; 10% de desconto para pagamento à vista ou 1º parcela para 10 de fevereiro; e as demais parcelas em até 10 vezes, com 5% de desconto.

Conforme o secretário municipal de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, a previsão é de elevar em 5% a arrecadação com o IPTU 2018. Ele destaca que os carnês já começaram a ser enviados esta semana e são relacionados a 440 mil imóveis na Capital.

*Reportagem completa de Rosana Siqueira e Yarima Mecchi está na edição de hoje do Correio do Estado