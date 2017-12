campo grande Iniciativa privada garante

1,8 mil vagas na construção civil Emprego no setor foi mantido graças a obras privadas

O emprego na construção civil de Campo Grande está sobrevivendo graças à iniciativa privada. Se 2017 tem sido considerado um ano de incerteza para retomada de investimentos na construção civil, a abertura de postos de trabalho também é outro desafio para o setor.

“Temos amargado queda de postos de trabalho em razão da recessão econômica do governo federal, que não investe no setor e mantém obras paralisadas, além da inibição das obras do programa Minha Casa Minha Vida. Mesmo assim, no setor privado o ano não foi tão ruim em fechamento de vagas quanto no público”, avalia José Abelha, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção e Mobiliário de Campo Grande (Sintracom-CG).

Conforme estimativa da entidade, ao menos sete empreendimentos, lançados por três construtoras, estão gerando em torno de 1,8 mil empregos na Capital.

“Algumas empresas retomaram empreendimentos e outras iniciaram novos. A perspectiva para 2018, ano de eleição, é de que a partir de março dê uma melhorada. Há uma expectativa de lançamento de obras e que novos recursos sejam injetados na construção civil”, afirmou.

De acordo com os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, a construção civil encerrou o mês de outubro com saldo negativo em Campo Grande, totalizando 203 empregos extintos. O resultado foi verificado mesmo com a Capital liderando a geração de empregos no período no Estado – o saldo foi positivo em 574 vagas.

