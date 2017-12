custo de vida Gás, luz e gasolina pesam nos

gastos e inflação sobe para 0,5% IPCA de Campo Grande foi o quarto maior entre as capitais

Pressionada principalmente pela bandeira tarifária vermelha extra nas contas de energia elétrica e pelas altas no gás e na gasolina, a inflação em Campo Grande acelerou em novembro e foi a quarta maior do País no mês, alcançando 0,50%, acima da taxa de outubro, de 0,32%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O maior índice regional foi o de Goiânia (0,96%), seguido de São Paulo (0,58%) e Porto Alegre (0,55%). No ano, a inflação na Capital sul-mato-grossense está acumulada em 1,96%; nos últimos 12 meses, ficou em 2,67%. Em novembro de 2016, o patamar registrado foi de 0,43%.

Entre os nove grupos que compõem o IPCA, cinco registraram alta no mês de novembro, com a maior variação sendo observada na Habitação (1,86%).

Individualmente, o item energia elétrica residencial respondeu por elevação de 6,12% nesse grupo, o segundo maior aumento entre as regiões pesquisadas pelo IBGE no País. Para o gás de botijão, o aumento no mês foi de 2,44%. O grupo Vestuário contribuiu com alta de 0,69%, em decorrência de reajustes de preços em roupas infantis (2,11%) e masculinas (1,55%).

Terceiro grupo a elevar a inflação campo-grandense, com aumento de 0,47%, Transportes teve como principal influência o aumento dos combustíveis veiculares (3,73%). Os reajustes no preço da gasolina, do diesel e do etanol foram, respectivamente, de 3,99%, 2,79% e 2,76%.

Com menores contribuições, estão os grupos Comunicação (0,68%) – refletindo os aumentos de preços em pacotes de telefone com internet (o impacto individual foi de 2,82% neste item) –, Saúde e Cuidados Pessoais (0,39%) – em decorrência de reajustes em serviços de saúde (0,43%).

