SALÁRIOS Folhas da prefeitura e governo

somam R$ 442 mi só de 13º Lojistas apostam em melhora nas vendas a partir de hoje

O décimo terceiro dos servidores públicos começa a mudar o clima e promete mais ânimo ao comércio de Campo Grande.

Depois de a prefeitura ter depositado em torno de R$ 82 milhões da folha municipal, na terça-feira, hoje será a vez do governo liberar R$ 360 milhões apenas para os servidores estaduais lotados na Capital.

Diante de R$ 442 milhões em recursos, o comércio aposta em incremento das vendas para o Natal, ainda tímidas nas lojas. Em todo Mato Grosso do Sul, a folha deverá injetar R$ 462 milhões.

Alguns lojistas chegaram a ampliar em 40% a contratação de funcionários, apostando no giro do dinheiro. É o caso de Francisco de Assis, que tem um estabelecimento no centro de Campo Grande.

Na sua loja, o quadro de funcionários foi reforçado com mais três vendedores, para atender à demanda de fim de ano, que a partir de hoje será maior. “Posso dizer que aumentei 40% do meu pessoal apostando nas vendas desta época. O dinheiro que o governo vai liberar dá a sobrevida que a gente espera, a gente injeta esperando isso”, conta o comerciante.

