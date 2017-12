falta sanção Cooperativas poderão prestar

serviços bancários para prefeituras Moka foi relator do projeto e disse que cooperativas têm solidez

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (12), o projeto que autoriza as cooperativas a prestar serviços bancários para prefeituras (PLC 157/2017).

De acordo com o texto, as cooperativas vão poder captar recursos dos municípios e também das empresas e órgãos controlados pelas prefeituras. A ideia é minimizar os problemas que as pequenas cidades enfrentam por não contarem com uma agência bancária.

O relator do projeto, senador Waldemir Moka (PMDB-MS), lembrou que hoje apenas os bancos oficiais podem movimentar o dinheiro das prefeituras.

Ele destacou que as cooperativas de crédito já comprovaram solidez no mercado, com mais de nove milhões de cooperados em 2016, e são responsáveis pela democratização do acesso ao crédito agrícola. O projeto segue para a sanção do presidente da República e foi apresentado pelo deputado Domingos Sávio.

"Somente em 2016 o cooperativismo respondeu por 14% do volume emprestado e 25% do total de contratos; justificando o seu importante papel na democratização do acesso de crédito", opinou Moka.