PRODUTO INTERNO BRUTO Cidades do interior puxam

avanço da riqueza em MS Selvíria respondeu pelo 5º maior PIB per capita do País em 2015

O município de Selvíria, a 395 quilômetros de Campo Grande, ficou entre os 10 municípios com maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do País em 2015, indicador que mede o padrão de vida da população, a partir da divisão do indicador pelo número de habitantes do País.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inclusão da localidade sul-mato-grossense se deve à atividade econômica, relacionada à hidrelétrica instalada no município. O estudo aponta que o PIB per capita de Selvíria, naquele ano, era de R$ 246.333,22, o 5º no Brasil.

De acordo com os dados divulgados ontem pelo IBGE, juntos, os 10 municípios possuíam baixa densidade demográfica, somando apenas 0,1% da população.

Também integram a relação dos “dez mais” em PIB per capita do País municípios de Presidente Kennedy (ES), São João da Barra (RJ) e Ilhabela (SP) – produtores de petróleo; Paulínia (SP) e São Francisco do Conde (BA), ambos com indústria do refino; Louveira (SP), que concentra centros de distribuição de grandes empresas; Triunfo (RS), sede de polo petroquímico; Gavião Peixoto (SP), com indústria de outros equipamentos de transporte; e Araporã (MG), também com hidrelétrica.

O PIB de Campo Grande alcançou R$ 24,257 bilhões, considerando uma população de 853.622 habitantes, o 14º entre as capitais e 26º no País. No entanto, enquanto o crescimento da soma do que foi produzido no município foi de 1,82% em relação ao ano anterior, em localidades como São Gabriel do Oeste, por exemplo, o incremento chegou a 14,1%.

