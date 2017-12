IMPOSTO VEICULAR Carnês do IPVA 2018 começam a ser enviados aos contribuintes Vencimento para pagamento à vista e parcelado será em 31 de janeiro de 2018

Os boletos do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2018 já começaram a ser entregues aos motoristas de Mato Grosso do Sul. O vencimento do tributo é 31 de janeiro, tanto para pagamento à vista quanto parcelado em até cinco vezes, entretanto, os proprietários que optarem em pagar a parcela única terão desconto de 15%.

De acordo com informações divulgadas no portal do governo estadual, o imposto do próximo ano terá desconto de 30%, o que resultou na redução da alíquota de 5% para 3,5% sobre o valor venal do veículo, de acordo com a tabela Fipe.

No total, os carnês emitidos somaram R$ 698 milhões, referentes ao tributo da frota de veículos do Estado que aumentou de 961.368 veículos em 2017, para 1.006.449 em 2018.

Os motoristas que não receberem o documento, podem acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e realizar os seguintes passos: clicar no banner IPVA 2018, conferir autenticidade da guia e dados do veículo e proprietário, informar o número do Daems e emitir o boleto.

SOBRE O IPVA

O IPVA é a segunda fonte de arrecadação tributária do Governo do Estado, ficando atrás somente do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os recursos do IPVA são revertidos em melhorias para os cidadãos. A Constituição Federal estabelece que aos estados competem instituir impostos sobre a propriedade de veículos automotores, definindo suas alíquotas.

Do total arrecadado, 50% são revertidos para o município em que o veículo está registrado. Os outros 50% permanecem nos cofres públicos estaduais e são aplicados conforme o planejamento financeiro, podendo ser utilizado para pagamento de servidores até políticas públicas como Educação, Saúde, Segurança, entre outros.