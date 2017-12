duas rodas Scooter C 400 X, BMW quer

conquistar clientes mais jovens

A BMW já tinha surpreendido no segmento de duas rodas quando resolveu fazer sua primeira investida abaixo das 500 cilindradas, com G310 R – que já é fabricada e vendida no Brasil.

A moto foi revelada no Salão de Milão, o EICMA, em 2015. Dois anos depois, na última edição, a marca bávara também aproveitou o principal palco de lançamentos de motocicletas no cenário global e apresentou outro modelo de média cilindrada, desta vez uma scooter: a C 400 X.

Com desenho futurista e lista de itens de série interessante para a categoria, o modelo ainda não tem previsão de chegada ao mercado e tampouco teve seu preço revelado até agora.

A fabricante não esconde qual é o seu foco principal com o lançamento: conquistar o público jovem. Para os pilotos mais experientes, a BMW já tem as maxiscooters C 600 Sport e C 650 GT. Na C 400 X, há uma aposta grande na conectividade.

A começar pelo painel em TFT de 6,5 polegadas instalado nela, capaz de parear um smartphone para reproduzir suas músicas ou mostrar informações de rotas e dados sobre o veículo, por exemplo.

O motor da C 400 X é de 350 cm³, tem cilindro único, arrefecimento líquido e entrega uma potência de 34 cv a 7.500 rpm, com torque máximo de 3,5 kgfm a 6 mil giros.

A transmissão é CVT, continuamente variável, e o modelo conta com controle eletrônico de tração, que promete auxiliar o piloto em trajetos com pisos escorregadios. A velocidade máxima é de 140 km/h, de acordo com a BMW.

*Leia reportagem no suplemento Correio Veículos, da edição de sábado/domingo do jornal Correio do Estado.