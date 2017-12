Homenagem McLaren batiza de Senna

novo esportivo de 800 cavalos



A divisão de carros de rua da McLaren apresentou a sua última máquina e fez homenagem a Ayrton Senna, ex-piloto tricampeão de Fórmula 1. Para relembrar o brasileiro, batizou seu novo carro de Senna. No Reino Unido, seu preço de 750 mil libras, equivalente a mais de R$ 3,3 milhões.

Somente 500 unidades do modelo serão produzidas e o desempenho não é menos do que o esperado para um veículo com o nome de Senna. São 800 cavalos de potência de seu motor 4.0 V8 Twincharged para um peso de apenas 1.198 kg.

De acordo com a montadora, esse é seu carro mais leve desde o McLaren F1 e é o veículo mais potente movido a combustão já feito pela marca.

McLaren no Brasil

A empresa britânica já está vendendo seus carros no Brasil por meio de uma representação oficial. Com preços variando de R$ 1,8 milhão a R$ 3 milhões, a marca abrirá um concessionária no país nos próximos meses.